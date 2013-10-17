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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:36
если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 17 чер, 2020 01:45
Goodman написав:
если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
Страховку надо откл., СМС-5 грн. Сначала надо вкл., и сразу же в приложении откл.
Платы за пакет нет.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 17 чер, 2020 01:47
Goodman написав:
если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
При оформлении карт КОКО (в том числе и кредитки) по реф ссылка идет достаточно долгий (по моему опыту) процесс общения в телефонном режиме. Так и не понял, то ли крайне слабое знание продуктов-условий КОЛО, либо преднамеренно пытались ввести в обман. Об этом писал в этой теме. Возможно получение карты в отделении, так и бесплатная доставка курьером. При получении в отделении вопрос "скрытых комиссов" решается легко на месте, при доставке курьером - как повезет, возможно прийдеться отключать и дополнительно. Карта бесплатная, брал на жену - показала документ штатно работающего профессора (только получила для проезда при карантине) сразу дали лимит 50000 грн. Говорили могут еще, но кредитная карта бралась для других целей, поэтому так и висит 50000 грн. Которыми так и не пользовались.
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VASH
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Додано: Сер 17 чер, 2020 06:27
Goodman написав:
если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
Кредитка бесплатная. Оформляете по рефке заявку, в течении 5 минут перезванивают и минут 15 заполняете анкету, при этом скажете, чтобы Вам оформили без двух страховок. Получаете удобным Вам способом (лучше в отделении, имхо), активируете карту по звонку на ГЛ, при этом нужно назвать кодовое слово, которое Вы будете указывать в анкете. У Вас спросят подключать ли смс сервис, скажете подключить (даже если сами не спросят), затем в приложении включаете пуш-уведомления. Никаких плат не будет. Ну а далее делаете первую покупку от 100 грн и получаете ещё 80.5 грн бонус плюс к бонусу по рефке, итого 161 грн профит.
п.с. не просите сразу большой лимит. Я просил 3к для начала и скоринг задавал мало вопросов, пару минут от силы общались. Со временем и так нальют, если будете пользоваться. Лучше получить что-то, чем не получить ничего.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:44
Striker написав: Goodman написав:
если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
активируете карту по звонку на ГЛ, при этом нужно назвать кодовое слово, которое Вы будете указывать в анкете.
Ставите приложение - и там есть, и при нажимании на карту - "Активировать карту"... Профит!
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: Сер 17 чер, 2020 08:58
VASH написав:
сразу дали лимит 50000 грн.
нормально так, видать там у них гайки начали откручивать по КЛ
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:23
jay2004 написав:
Ставите приложение - и там есть, и при нажимании на карту - "Активировать карту"... Профит!
Так все одно для отримання ПІНу треба телефонувати підримці, то в чому профіт?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41
Goodman написав:
если оформлять кредитку по реф ссылка - там есть скрытые комиссы , типа страховок и платы за доставку СМС сообщений?
Кредитка бесплатная или есть плата за пакет?
Страховка отключается, скрытых нет, платы нет.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:34
Alien написав: jay2004 написав:
Ставите приложение - и там есть, и при нажимании на карту - "Активировать карту"... Профит!
Так все одно для отримання ПІНу треба телефонувати підримці, то в чому профіт?
Нет. ПИН можно установить через приложение.
Более того, можно пользоваться картой, не устанавливая ПИН
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:03
ramzes4 написав: Alien написав: jay2004 написав:
Ставите приложение - и там есть, и при нажимании на карту - "Активировать карту"... Профит!
Так все одно для отримання ПІНу треба телефонувати підримці, то в чому профіт?
Нет. ПИН можно установить через приложение.
Более того, можно пользоваться картой, не устанавливая ПИН
Совершенно верно. Полная диджитализация.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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