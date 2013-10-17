RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4111411241134114

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:05

Як з банкоматів без піна працювати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33827
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:10

  Квесторе_поверніться написав:Як з банкоматів без піна працювати?

Не всем нужны банкоматы :wink:
Например, чтобы 15000 мариновать - пин не нужен.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 519
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4111411241134114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Hella, ramaz, ramzes4, rollo, WachtAmRhein, Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8682, 8683, 8684
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86839 10189325
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:05
Hella
ОКСІ БАНК 1 ... 50, 51, 52
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
516 79595
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 11:58
rollo
Идея Банк 1 ... 1815, 1816, 1817
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18166 2553187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 11:47
lel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86839)
17.06.2020 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.