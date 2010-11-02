|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:05
Як з банкоматів без піна працювати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33834
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:10
Квесторе_поверніться написав:
Як з банкоматів без піна працювати?
Не всем нужны банкоматы
Например, чтобы 15000 мариновать - пин не нужен.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1487 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:05
ramzes4 написав:
Нет. ПИН можно установить через приложение.
Более того, можно пользоваться картой, не устанавливая ПИН
Тільки встановити можна? Чи і змінити потім теж, безкоштовно?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:07
KVV написав:
Тільки встановити можна? Чи і змінити потім теж, безкоштовно?
І змінити теж. Безкоштовно.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:10
ramzes4 написав: Квесторе_поверніться написав:
Як з банкоматів без піна працювати?
Не всем нужны банкоматы
Например, чтобы 15000 мариновать - пин не нужен.
у меня коко дебитная,карту в приложении активировал, там же и пин код для входа в приложение.По наивности думал, что это пин код будет и для карты (как в моно, например).Пять месяцев использовал для редких покупок, в основном деньги лежат под 15%.Сегодня на покупку в 600 грн.запросило пин код, ввожу тот который для входа в приложение, пишет пин код не верный. Пошел к банкомату, то же самое. Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?
-
vladimir_smirnov_61
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 18.03.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:48
vladimir_smirnov_61 написав:
Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?
Звонити на ГЛ, Вас переключать на бота який продиктує Вам пін код.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:05
vladimir_smirnov_61 написав:
Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?
Зайти в приложение, клацнуть на карту. Предпоследний пункт меню - "Изменить ПИН-код"
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1487 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6941
|1593786
|
|
|63
|252407
|
Сер 17 чер, 2020 17:12
esaul
|
|6903
|888581
|
Сер 17 чер, 2020 17:10
ruvex
|