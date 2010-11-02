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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4111411241134114

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:05

Як з банкоматів без піна працювати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:10

  Квесторе_поверніться написав:Як з банкоматів без піна працювати?

Не всем нужны банкоматы :wink:
Например, чтобы 15000 мариновать - пин не нужен.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:05

  ramzes4 написав:Нет. ПИН можно установить через приложение.
Более того, можно пользоваться картой, не устанавливая ПИН :)

Тільки встановити можна? Чи і змінити потім теж, безкоштовно?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:07

  KVV написав:Тільки встановити можна? Чи і змінити потім теж, безкоштовно?

І змінити теж. Безкоштовно.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:10

  ramzes4 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Як з банкоматів без піна працювати?

Не всем нужны банкоматы :wink:
Например, чтобы 15000 мариновать - пин не нужен.



у меня коко дебитная,карту в приложении активировал, там же и пин код для входа в приложение.По наивности думал, что это пин код будет и для карты (как в моно, например).Пять месяцев использовал для редких покупок, в основном деньги лежат под 15%.Сегодня на покупку в 600 грн.запросило пин код, ввожу тот который для входа в приложение, пишет пин код не верный. Пошел к банкомату, то же самое. Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:48

  vladimir_smirnov_61 написав:Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?

Звонити на ГЛ, Вас переключать на бота який продиктує Вам пін код.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 126
З нами з: 08.01.20
Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:05

  vladimir_smirnov_61 написав: Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?

Зайти в приложение, клацнуть на карту. Предпоследний пункт меню - "Изменить ПИН-код"
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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