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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:05
Як з банкоматів без піна працювати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:10
Квесторе_поверніться написав:
Як з банкоматів без піна працювати?
Не всем нужны банкоматы
Например, чтобы 15000 мариновать - пин не нужен.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:05
ramzes4 написав:
Нет. ПИН можно установить через приложение.
Более того, можно пользоваться картой, не устанавливая ПИН
Тільки встановити можна? Чи і змінити потім теж, безкоштовно?
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KVV
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:07
KVV написав:
Тільки встановити можна? Чи і змінити потім теж, безкоштовно?
І змінити теж. Безкоштовно.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:10
ramzes4 написав: Квесторе_поверніться написав:
Як з банкоматів без піна працювати?
Не всем нужны банкоматы
Например, чтобы 15000 мариновать - пин не нужен.
у меня коко дебитная,карту в приложении активировал, там же и пин код для входа в приложение.По наивности думал, что это пин код будет и для карты (как в моно, например).Пять месяцев использовал для редких покупок, в основном деньги лежат под 15%.Сегодня на покупку в 600 грн.запросило пин код, ввожу тот который для входа в приложение, пишет пин код не верный. Пошел к банкомату, то же самое. Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?
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vladimir_smirnov_61
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:48
vladimir_smirnov_61 написав:
Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?
Звонити на ГЛ, Вас переключать на бота який продиктує Вам пін код.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:05
vladimir_smirnov_61 написав:
Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?
Зайти в приложение, клацнуть на карту. Предпоследний пункт меню - "Изменить ПИН-код"
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:07
Тяжелый день , тяжелыне роды.
Первая заявка ушла в небытие. Вторую подхватили - заклинил у них телефон.
Начали оформлять - нет трудоустройства , есть пенсия. Дайте паспорт - уточню - ВСЕ ХОРОШО ОДОБРЕНО. Дайте телефоны - дал 2 , дайте 3 . Перезвоним.
Перезвонили - наш банк не дает кредиты неработающим.
-----------
В итоге поимели три номеря для рассылок и предложений и мой паспорт.
Карантин, все стоит - какое трудноустройство? Но они Барыни - им и решать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15
ramzes4 написав: vladimir_smirnov_61 написав:
Вопрос: а как тогда установить пин код для карты?
Зайти в приложение, клацнуть на карту. Предпоследний пункт меню - "Изменить ПИН-код"
Все верно, так и сделал. Видел этот пункт в меню, но думал, что это "изменить" пин код для приложения. В чате поддержки озвучили вашу версию, завтра протестирую в банкомате))
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vladimir_smirnov_61
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:47
Goodman много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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