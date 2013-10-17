Додано: Сер 17 чер, 2020 18:07

Тяжелый день , тяжелыне роды.

Первая заявка ушла в небытие. Вторую подхватили - заклинил у них телефон.

Начали оформлять - нет трудоустройства , есть пенсия. Дайте паспорт - уточню - ВСЕ ХОРОШО ОДОБРЕНО. Дайте телефоны - дал 2 , дайте 3 . Перезвоним.

Перезвонили - наш банк не дает кредиты неработающим.

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В итоге поимели три номеря для рассылок и предложений и мой паспорт.

Карантин, все стоит - какое трудноустройство? Но они Барыни - им и решать.