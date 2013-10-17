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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:15
omb написав:Goodman
много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Так то воно так. Тільки чомусь після невдалої спроби отримати кредитку, яку нібито не дають через відсутність працевлаштування, Форвард починає телефонувати з пропозиціями "кредиту готівкою", де працевлаштування вже нікого особливо і не цікавить. Набридли вже ці подвійні стандарти в усьому.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:44
Striker написав:
У Вас спросят подключать ли смс сервис, скажете подключить (даже если сами не спросят), затем в приложении включаете пуш-уведомления.
Не понял, а если сказать, что не подключать, плата будет сниматься, что ли?
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ignorabimus
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:04
ignorabimus написав:
Не понял, а если сказать, что не подключать, плата будет сниматься, что ли?
Если сказать, что не подключать, то информирования не будет. А если подключить и переключить на пуш, то и информирование будет и бесплатно.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:33
Alien написав: omb написав:Goodman
много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Так то воно так. Тільки чомусь після невдалої спроби отримати кредитку, яку нібито не дають через відсутність працевлаштування, Форвард починає телефонувати з пропозиціями "кредиту готівкою", де працевлаштування вже нікого особливо і не цікавить. Набридли вже ці подвійні стандарти в усьому.
Разные продукты - разные подходы, по-моему логично
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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