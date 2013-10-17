RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4112411341144115

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:15

  omb написав:Goodman много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Так то воно так. Тільки чомусь після невдалої спроби отримати кредитку, яку нібито не дають через відсутність працевлаштування, Форвард починає телефонувати з пропозиціями "кредиту готівкою", де працевлаштування вже нікого особливо і не цікавить. Набридли вже ці подвійні стандарти в усьому.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 233
З нами з: 12.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:44

  Striker написав:У Вас спросят подключать ли смс сервис, скажете подключить (даже если сами не спросят), затем в приложении включаете пуш-уведомления.
Не понял, а если сказать, что не подключать, плата будет сниматься, что ли?
ignorabimus
 
Повідомлень: 717
З нами з: 11.09.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ignorabimus написав:Не понял, а если сказать, что не подключать, плата будет сниматься, что ли?

Если сказать, что не подключать, то информирования не будет. А если подключить и переключить на пуш, то и информирование будет и бесплатно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:33

  Alien написав:
  omb написав:Goodman много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Так то воно так. Тільки чомусь після невдалої спроби отримати кредитку, яку нібито не дають через відсутність працевлаштування, Форвард починає телефонувати з пропозиціями "кредиту готівкою", де працевлаштування вже нікого особливо і не цікавить. Набридли вже ці подвійні стандарти в усьому.
Разные продукты - разные подходы, по-моему логично
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4112411341144115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IDAN і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1816, 1817, 1818
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18171 2553621
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 20:24
Ромасик
ОКСІ БАНК 1 ... 53, 54, 55
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
541 80563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 20:24
ingtrans
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6945 1593994
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 19:04
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.