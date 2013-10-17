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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4112411341144115

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:15

  omb написав:Goodman много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Так то воно так. Тільки чомусь після невдалої спроби отримати кредитку, яку нібито не дають через відсутність працевлаштування, Форвард починає телефонувати з пропозиціями "кредиту готівкою", де працевлаштування вже нікого особливо і не цікавить. Набридли вже ці подвійні стандарти в усьому.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:44

  Striker написав:У Вас спросят подключать ли смс сервис, скажете подключить (даже если сами не спросят), затем в приложении включаете пуш-уведомления.
Не понял, а если сказать, что не подключать, плата будет сниматься, что ли?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ignorabimus написав:Не понял, а если сказать, что не подключать, плата будет сниматься, что ли?

Если сказать, что не подключать, то информирования не будет. А если подключить и переключить на пуш, то и информирование будет и бесплатно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:33

  Alien написав:
  omb написав:Goodman много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Так то воно так. Тільки чомусь після невдалої спроби отримати кредитку, яку нібито не дають через відсутність працевлаштування, Форвард починає телефонувати з пропозиціями "кредиту готівкою", де працевлаштування вже нікого особливо і не цікавить. Набридли вже ці подвійні стандарти в усьому.
Разные продукты - разные подходы, по-моему логично
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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omb пойдем длинным путем
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:32

Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.

В Альфі такий фокус пройшов, а от тут не повірили і просили код ЄДРПОУ працедавця))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:11

stryzhko вони там сам1 не знають, що у них там робиться.
хвилину розмови цурка готова була надати кредит л1м1т до 5к за пенс1ю, а через три хвилини - вже не надають. от тоб1 бабцю 1 робота. бедлам там.
можливо навантаження велике -
кейс кредиток
приват 10к
ашечка 100000к
мон1чка 50000к
пумбочка 11к
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:25

  Goodman написав:stryzhko вони там сам1 не знають, що у них там робиться.
хвилину розмови цурка готова була надати кредит л1м1т до 5к за пенс1ю, а через три хвилини - вже не надають. от тоб1 бабцю 1 робота. бедлам там.
можливо навантаження велике -
кейс кредиток
приват 10к
ашечка 100000к
мон1чка 50000к
пумбочка 11к

Може ви по три нулi у ашечки та монiчки приберете? Або лiтеру к пiсля них. Бо якось лiмiти в 100 та 50 лямiв око рiжуть ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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