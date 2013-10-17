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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:15
omb написав:Goodman
много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Так то воно так. Тільки чомусь після невдалої спроби отримати кредитку, яку нібито не дають через відсутність працевлаштування, Форвард починає телефонувати з пропозиціями "кредиту готівкою", де працевлаштування вже нікого особливо і не цікавить. Набридли вже ці подвійні стандарти в усьому.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:44
Striker написав:
У Вас спросят подключать ли смс сервис, скажете подключить (даже если сами не спросят), затем в приложении включаете пуш-уведомления.
Не понял, а если сказать, что не подключать, плата будет сниматься, что ли?
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ignorabimus
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:04
ignorabimus написав:
Не понял, а если сказать, что не подключать, плата будет сниматься, что ли?
Если сказать, что не подключать, то информирования не будет. А если подключить и переключить на пуш, то и информирование будет и бесплатно.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:33
Alien написав: omb написав:Goodman
много раз писали, что без трудоустройства будет очень тяжело
Так то воно так. Тільки чомусь після невдалої спроби отримати кредитку, яку нібито не дають через відсутність працевлаштування, Форвард починає телефонувати з пропозиціями "кредиту готівкою", де працевлаштування вже нікого особливо і не цікавить. Набридли вже ці подвійні стандарти в усьому.
Разные продукты - разные подходы, по-моему логично
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omb
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Додано: Сер 17 чер, 2020 21:22
omb пойдем длинным путем
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 17 чер, 2020 21:32
Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.
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Striker
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Додано: Сер 17 чер, 2020 21:58
Striker написав:Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.
В Альфі такий фокус пройшов, а от тут не повірили і просили код ЄДРПОУ працедавця))
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stryzhko
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:11
stryzhko вони там сам1 не знають, що у них там робиться.
хвилину розмови цурка готова була надати кредит л1м1т до 5к за пенс1ю, а через три хвилини - вже не надають. от тоб1 бабцю 1 робота. бедлам там.
можливо навантаження велике -
кейс кредиток
приват 10к
ашечка 100000к
мон1чка 50000к
пумбочка 11к
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:25
Goodman написав:stryzhko
вони там сам1 не знають, що у них там робиться.
хвилину розмови цурка готова була надати кредит л1м1т до 5к за пенс1ю, а через три хвилини - вже не надають. от тоб1 бабцю 1 робота. бедлам там.
можливо навантаження велике -
кейс кредиток
приват 10к
ашечка 100000к
мон1чка 50000к
пумбочка 11к
Може ви по три нулi у ашечки та монiчки приберете? Або лiтеру к пiсля них. Бо якось лiмiти в 100 та 50 лямiв око рiжуть
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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