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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4113411441154116

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:11

  Striker написав:Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.

Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4424
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 302 раз.
 
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  #<1 ... 4113411441154116
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