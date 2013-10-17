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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 23:11
Striker написав:Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.
Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
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