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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 23:11
Striker написав:Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.
Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00
Goodman написав:
хоча.... грош1 вже знец1нили
это еще почему?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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