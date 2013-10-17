|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 23:11
Striker написав:Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.
Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4424
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00
Goodman написав:
хоча.... грош1 вже знец1нили
это еще почему?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:21
guntherhouse777
У врилансера должно быть честное лицо, иначе денег не дадут.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1722
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86871
|10192314
|
|
|546
|81321
|
Чет 18 чер, 2020 11:38
klug
|
|430
|62395
|
|