Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 23:11
Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00
Кешбечные карты!
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:21
guntherhouse777
У врилансера должно быть честное лицо, иначе денег не дадут.
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
не включишь, машинка зингера иголочку сломала.
форвард очень интересует образование, название и год окончание УЗ,
везде ищут подвох на всем.
Сейчас карантин, загрузки нет - вот и изголяются.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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