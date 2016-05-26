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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 23:11
Striker написав:Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.
Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00
Goodman написав:
хоча.... грош1 вже знец1нили
это еще почему?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:21
guntherhouse777
У врилансера должно быть честное лицо, иначе денег не дадут.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:37
guntherhouse777 написав:
Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
не включишь, машинка зингера иголочку сломала.
форвард очень интересует образование, название и год окончание УЗ,
везде ищут подвох на всем.
Сейчас карантин, загрузки нет - вот и изголяются.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:31
Goodman написав: guntherhouse777 написав:
Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
не включишь, машинка зингера иголочку сломала.
форвард очень интересует образование, название и год окончание УЗ,
везде ищут подвох на всем.
Сейчас карантин, загрузки нет - вот и изголяются.
Кредити троха погано почали повертати взад...от і хочуть надійного позичальника.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:43
Сделал жене дебетку коко по своей рефке, бонусные 40.25 и мне и ей зашли даже без первой покупки.
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Hack-Stock
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:57
Hack-Stock они заходят после пополнения
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:29
omb написав:Hack-Stock
они заходят после пополнения
когда себе делал, то зашли только после покупки или то просто задержались.
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Hack-Stock
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