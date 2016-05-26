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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4113411441154116

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:11

  Striker написав:Goodman
Я бы придумал историю, что типа работаю на фрилансе или неофициально на дядю Васю.

Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00

  Goodman написав:хоча.... грош1 вже знец1нили
это еще почему?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:21

guntherhouse777
У врилансера должно быть честное лицо, иначе денег не дадут.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.

не включишь, машинка зингера иголочку сломала.
форвард очень интересует образование, название и год окончание УЗ,
везде ищут подвох на всем.
Сейчас карантин, загрузки нет - вот и изголяются.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:31

  Goodman написав:
  guntherhouse777 написав:Все правильно.
Включаем "врилансера"
И 20к как приветственный КЛ.

не включишь, машинка зингера иголочку сломала.
форвард очень интересует образование, название и год окончание УЗ,
везде ищут подвох на всем.
Сейчас карантин, загрузки нет - вот и изголяются.

Кредити троха погано почали повертати взад...от і хочуть надійного позичальника.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сделал жене дебетку коко по своей рефке, бонусные 40.25 и мне и ей зашли даже без первой покупки.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:57

Hack-Stock они заходят после пополнения
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:29

  omb написав:Hack-Stock они заходят после пополнения

когда себе делал, то зашли только после покупки или то просто задержались.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:47

Goodman Это еще не все. Мне, например, дали лимит 5000. Но, впоследствии, оказалось, что банк вправе на свое усмотрение ограничивать кредлимит - в моем случае - на 50%.... И вот, при оплате на кассе, приходит отказ из банка. Лимит есть, но его только половина. И это выясняется только на горячке, когда начнешь разбираться...
bakis
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:24

mustbee ожидайте 100 от меня.
за труд и борьбу! :)
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bee- это юмор, если что
v57
 
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