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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4114411541164117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:17

  bakis написав:Goodman Это еще не все. Мне, например, дали лимит 5000. Но, впоследствии, оказалось, что банк вправе на свое усмотрение ограничивать кредлимит - в моем случае - на 50%.... И вот, при оплате на кассе, приходит отказ из банка. Лимит есть, но его только половина. И это выясняется только на горячке, когда начнешь разбираться...

Интересно. А-банк тоже этим балуется
Bosstone
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 21.04.10
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  #<1 ... 4114411541164117
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