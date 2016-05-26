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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:17
bakis написав:Goodman
Это еще не все. Мне, например, дали лимит 5000. Но, впоследствии, оказалось, что банк вправе на свое усмотрение ограничивать кредлимит - в моем случае - на 50%.... И вот, при оплате на кассе, приходит отказ из банка. Лимит есть, но его только половина. И это выясняется только на горячке, когда начнешь разбираться...
Интересно. А-банк тоже этим балуется
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Bosstone
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