Короче, братья и сестры. Немного победа - полпути уже пройдено.
Все кто был на странице 4114 тот имеет шанс получить свою рефералку за коко дебит от меня. Послал заявки от каждого рефера - на кого пал перст - тому и будет бонус. Таки мне погодылы карту и направили открыть к представителю. Представитель неуловимый как и думка ГЛ Форварда. Когда я его нашел, то у него не оказалось дебиток МС, а были только Визы. ЭТО ТРЭШ. Чудо-банк.
Обещали подвезти болванки.
--------------------------
Начали склонять на кредит наличными. Говорю давайте КОКО кредит пропихнем - ой не..., счас карантина , пятое десятое - никто не даст без работы . Нет - так нет.
А Вам деньги нужны?
Ну дайте кредитку на пару штук.
А у Вас смартфон? Я Вам ссылку скину , сами себе откроете.
????????????????
PS .... короче, они там еще Моней приторговывают. )))))))))))))))))))))
PS1 ... смотрел вчера свою Моня - йон разродился на 120к ( 80к КЛ, 40к - рассрочка) .
Оце тоби дистанцийне обслуговування , з такими людьми только карантин организовывать.
PS2 открытие карты - на ПН, итак 2 дня прокакано - нужно передохнуть.