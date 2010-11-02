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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4114411541164117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:17

  bakis написав:Goodman Это еще не все. Мне, например, дали лимит 5000. Но, впоследствии, оказалось, что банк вправе на свое усмотрение ограничивать кредлимит - в моем случае - на 50%.... И вот, при оплате на кассе, приходит отказ из банка. Лимит есть, но его только половина. И это выясняется только на горячке, когда начнешь разбираться...

Интересно. А-банк тоже этим балуется
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:00

Промежуточная победа.

Короче, братья и сестры. Немного победа - полпути уже пройдено.
Все кто был на странице 4114 тот имеет шанс получить свою рефералку за коко дебит от меня. Послал заявки от каждого рефера - на кого пал перст - тому и будет бонус. Таки мне погодылы карту и направили открыть к представителю. Представитель неуловимый как и думка ГЛ Форварда. Когда я его нашел, то у него не оказалось дебиток МС, а были только Визы. ЭТО ТРЭШ. Чудо-банк.
Обещали подвезти болванки.
--------------------------
Начали склонять на кредит наличными. Говорю давайте КОКО кредит пропихнем - ой не..., счас карантина , пятое десятое - никто не даст без работы . Нет - так нет.
А Вам деньги нужны?
Ну дайте кредитку на пару штук.
А у Вас смартфон? Я Вам ссылку скину , сами себе откроете.
????????????????
PS .... короче, они там еще Моней приторговывают. )))))))))))))))))))))
PS1 ... смотрел вчера свою Моня - йон разродился на 120к ( 80к КЛ, 40к - рассрочка) .
Оце тоби дистанцийне обслуговування , з такими людьми только карантин организовывать.
PS2 открытие карты - на ПН, итак 2 дня прокакано - нужно передохнуть. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:48

Кстати, напомнили. Ровно 2 недели назад жене оформили дебетовую по моей рефке, до сих пор нет кэшбэка. Ждать Июль или теребить горячку?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 655
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:59

Striker пополни ее на 100 грн и прийдет на следующий день
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:00

Striker пополни ее на 100 грн и прийдет на следующий день
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:28

omb
Уже забита под завязку давно, но ничего не приходит.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 655
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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  #<1 ... 4114411541164117
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