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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:17
bakis написав:Goodman
Это еще не все. Мне, например, дали лимит 5000. Но, впоследствии, оказалось, что банк вправе на свое усмотрение ограничивать кредлимит - в моем случае - на 50%.... И вот, при оплате на кассе, приходит отказ из банка. Лимит есть, но его только половина. И это выясняется только на горячке, когда начнешь разбираться...
Интересно. А-банк тоже этим балуется
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:00
Короче, братья и сестры. Немного победа - полпути уже пройдено.
Все кто был на странице 4114 тот имеет шанс получить свою рефералку за коко дебит от меня. Послал заявки от каждого рефера - на кого пал перст - тому и будет бонус. Таки мне погодылы карту и направили открыть к представителю. Представитель неуловимый как и думка ГЛ Форварда. Когда я его нашел, то у него не оказалось дебиток МС, а были только Визы. ЭТО ТРЭШ. Чудо-банк.
Обещали подвезти болванки.
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Начали склонять на кредит наличными. Говорю давайте КОКО кредит пропихнем - ой не..., счас карантина , пятое десятое - никто не даст без работы . Нет - так нет.
А Вам деньги нужны?
Ну дайте кредитку на пару штук.
А у Вас смартфон? Я Вам ссылку скину , сами себе откроете.
????????????????
PS .... короче, они там еще Моней приторговывают. )))))))))))))))))))))
PS1 ... смотрел вчера свою Моня - йон разродился на 120к ( 80к КЛ, 40к - рассрочка) .
Оце тоби дистанцийне обслуговування , з такими людьми только карантин организовывать.
PS2 открытие карты - на ПН, итак 2 дня прокакано - нужно передохнуть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:48
Кстати, напомнили. Ровно 2 недели назад жене оформили дебетовую по моей рефке, до сих пор нет кэшбэка. Ждать Июль или теребить горячку?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:59
Striker пополни ее на 100 грн и прийдет на следующий день
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:00
Striker пополни ее на 100 грн и прийдет на следующий день
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:28
omb
Уже забита под завязку давно, но ничего не приходит.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:29
omb у скунса бывают варианты, когда Ваш лайф-хак может не сработать. У меня был кейс, когда я оформлял себе "желтую" по рефке одного человека, а до этого за несколько месяцев оформлял "черную" по рефке другого. Все как положено "желтую" пополнил, потратил 100 грн., на следующий день получил 80,50, а тот человек, чья была рефка - ничего. Начали выяснять, а скунс оказывается отправил выплату человеку, чью рефку я использовал при оформлении "черной" еще зимой (человек подтвердил - деньги действительно пришли). На мой вопрос WTF и почему так поддержка скунса несла чушь и что называется "путалась в показаниях". По косвенным признакам я пришел к выводу, что просто кура, оформлявшая заявку на "желтую" как-то умудрилась привязать старую рефку к новой заявке. Ну из-за 80,8 грн. тратить время и ругаться с банком было просто глупо. Но пришел к выводу, что тут всякое бывает и не каждая не выплаченная рефералка лечится банальным пополнением "сотки".
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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