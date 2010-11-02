Додано: Чет 18 чер, 2020 21:29

omb у скунса бывают варианты, когда Ваш лайф-хак может не сработать. У меня был кейс, когда я оформлял себе "желтую" по рефке одного человека, а до этого за несколько месяцев оформлял "черную" по рефке другого. Все как положено "желтую" пополнил, потратил 100 грн., на следующий день получил 80,50, а тот человек, чья была рефка - ничего. Начали выяснять, а скунс оказывается отправил выплату человеку, чью рефку я использовал при оформлении "черной" еще зимой (человек подтвердил - деньги действительно пришли). На мой вопрос WTF и почему так поддержка скунса несла чушь и что называется "путалась в показаниях". По косвенным признакам я пришел к выводу, что просто кура, оформлявшая заявку на "желтую" как-то умудрилась привязать старую рефку к новой заявке. Ну из-за 80,8 грн. тратить время и ругаться с банком было просто глупо. Но пришел к выводу, что тут всякое бывает и не каждая не выплаченная рефералка лечится банальным пополнением "сотки".