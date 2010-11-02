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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4115411641174118>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:17

  bakis написав:Goodman Это еще не все. Мне, например, дали лимит 5000. Но, впоследствии, оказалось, что банк вправе на свое усмотрение ограничивать кредлимит - в моем случае - на 50%.... И вот, при оплате на кассе, приходит отказ из банка. Лимит есть, но его только половина. И это выясняется только на горячке, когда начнешь разбираться...

Интересно. А-банк тоже этим балуется
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:00

Промежуточная победа.

Короче, братья и сестры. Немного победа - полпути уже пройдено.
Все кто был на странице 4114 тот имеет шанс получить свою рефералку за коко дебит от меня. Послал заявки от каждого рефера - на кого пал перст - тому и будет бонус. Таки мне погодылы карту и направили открыть к представителю. Представитель неуловимый как и думка ГЛ Форварда. Когда я его нашел, то у него не оказалось дебиток МС, а были только Визы. ЭТО ТРЭШ. Чудо-банк.
Обещали подвезти болванки.
--------------------------
Начали склонять на кредит наличными. Говорю давайте КОКО кредит пропихнем - ой не..., счас карантина , пятое десятое - никто не даст без работы . Нет - так нет.
А Вам деньги нужны?
Ну дайте кредитку на пару штук.
А у Вас смартфон? Я Вам ссылку скину , сами себе откроете.
????????????????
PS .... короче, они там еще Моней приторговывают. )))))))))))))))))))))
PS1 ... смотрел вчера свою Моня - йон разродился на 120к ( 80к КЛ, 40к - рассрочка) .
Оце тоби дистанцийне обслуговування , з такими людьми только карантин организовывать.
PS2 открытие карты - на ПН, итак 2 дня прокакано - нужно передохнуть. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:48

Кстати, напомнили. Ровно 2 недели назад жене оформили дебетовую по моей рефке, до сих пор нет кэшбэка. Ждать Июль или теребить горячку?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:59

Striker пополни ее на 100 грн и прийдет на следующий день
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:00

Striker пополни ее на 100 грн и прийдет на следующий день
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:28

omb
Уже забита под завязку давно, но ничего не приходит.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:29

omb у скунса бывают варианты, когда Ваш лайф-хак может не сработать. У меня был кейс, когда я оформлял себе "желтую" по рефке одного человека, а до этого за несколько месяцев оформлял "черную" по рефке другого. Все как положено "желтую" пополнил, потратил 100 грн., на следующий день получил 80,50, а тот человек, чья была рефка - ничего. Начали выяснять, а скунс оказывается отправил выплату человеку, чью рефку я использовал при оформлении "черной" еще зимой (человек подтвердил - деньги действительно пришли). На мой вопрос WTF и почему так поддержка скунса несла чушь и что называется "путалась в показаниях". По косвенным признакам я пришел к выводу, что просто кура, оформлявшая заявку на "желтую" как-то умудрилась привязать старую рефку к новой заявке. Ну из-за 80,8 грн. тратить время и ругаться с банком было просто глупо. Но пришел к выводу, что тут всякое бывает и не каждая не выплаченная рефералка лечится банальным пополнением "сотки".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:31

Flamingo
Вы всё-таки открыли здесь кредитку? Не рассказывали :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:34

Глянул когда мне на кредитную зашли 80 - через 3 недели после покупки, 9-го числа, когда всем начисляли кэшбэки. В общем, надо ждать в Июле.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Начали выяснять

Там важно не токо оформить кредитку и дебетку по рефке в разные дни, а еще и соответственно "активировать", т.е. внести 100, оплатить покупку... вот какая карта 1я таким образом активировалась, по той первой и выплатят бонус.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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