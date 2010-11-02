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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4115411641174118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:52

Striker я бы на горячку обратился, куча людей получили доплату на следующий день
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:11

Vorlon ну как кредитку ;). Игорь же уволился, поэтому я в предверие снижения по дебеткам ставок по >15к с 12 до 10% решил пойти на оформление "жёлтой" с нулевым лимитом, а вдруг когда нальют :). Опять таки лимит кишмиша 1000 а не 300. В общем теперь у меня 3 дебетки от скунса. Просто одна желтого цвета :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4613
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:15

  clientage написав:
  Flamingo написав:Начали выяснять

Там важно не токо оформить кредитку и дебетку по рефке в разные дни, а еще и соответственно "активировать", т.е. внести 100, оплатить покупку... вот какая карта 1я таким образом активировалась, по той первой и выплатят бонус.

Не ну я как бы разнес оформление карт не просто в разные дни - в разные времена года ;). "Дебетка" оформлялась в феврале, "типа кредитка" - в июне. Я получил все сполна и 40,25 (в феврале) и 80,50 (в июне). Как и человек, чья была первая рефералка. Ну а человеку, чья была вторая рефералка не досталось ничего - 0.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4613
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:20

  Striker написав:Глянул когда мне на кредитную зашли 80 - через 3 недели после покупки, 9-го числа, когда всем начисляли кэшбэки. В общем, надо ждать в Июле.

Там же має двічі зайти по 80 - перша - після активації та першої операції - вона заходить наступного дня після активації, а друга - за першу витратну операцію на суму від 100 грн. - вона платиться разом з іншим кешбеком - 8-9 числа наступного місяця. Ви отримали обидві?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 240
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:29

  Flamingo написав:Игорь же уволился

Как же так? :o В марте брал у него дебетку... :cry:
Vorlon
 
Повідомлень: 8419
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:37

  Alien написав:Там же має двічі зайти по 80 - перша - після активації та першої операції - вона заходить наступного дня після активації, а друга - за першу витратну операцію на суму від 100 грн. - вона платиться разом з іншим кешбеком - 8-9 числа наступного місяця. Ви отримали обидві?

Сорри, натупил. Кредитку вообще оформлял не по рефке, то за покупку кэшбэк. Буду значит теребить горячку во вторник после защиты диплома в понедельник. :roll:
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 657
З нами з: 15.02.20
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