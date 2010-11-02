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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:52
Striker я бы на горячку обратился, куча людей получили доплату на следующий день
Кешбечные карты!
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:11
Vorlon ну как кредитку . Игорь же уволился, поэтому я в предверие снижения по дебеткам ставок по >15к с 12 до 10% решил пойти на оформление "жёлтой" с нулевым лимитом, а вдруг когда нальют . Опять таки лимит кишмиша 1000 а не 300. В общем теперь у меня 3 дебетки от скунса. Просто одна желтого цвета
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:15
Не ну я как бы разнес оформление карт не просто в разные дни - в разные времена года . "Дебетка" оформлялась в феврале, "типа кредитка" - в июне. Я получил все сполна и 40,25 (в феврале) и 80,50 (в июне). Как и человек, чья была первая рефералка. Ну а человеку, чья была вторая рефералка не досталось ничего - 0.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:20
Там же має двічі зайти по 80 - перша - після активації та першої операції - вона заходить наступного дня після активації, а друга - за першу витратну операцію на суму від 100 грн. - вона платиться разом з іншим кешбеком - 8-9 числа наступного місяця. Ви отримали обидві?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:29
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:37
Сорри, натупил. Кредитку вообще оформлял не по рефке, то за покупку кэшбэк. Буду значит теребить горячку во вторник после защиты диплома в понедельник.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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