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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4116411741184119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:55

Boundless да
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1430
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:59

  Boundless написав:Это Коко кредитку нужно пополнить на 100 грн и потом рассчитаться на 100 грн на терминале, что бы получить 100 грн приветственного бонуса и 100 грн по рефке?

Любая сумма от 100
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:51

Подскажите, пожалуйста, если остаток падает ниже 1000, проценты не начисляются только за этот день, или за весь месяц?
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:52

  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, если остаток падает ниже 1000, проценты не начисляются только за этот день, или за весь месяц?

В Фарса все за день.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 19 чер, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:53

  AVF написав:Подскажите, пожалуйста, если остаток падает ниже 1000, проценты не начисляются только за этот день, или за весь месяц?


За єтот день.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:53

AVF якщо менше 100 грн то за цей день відсотки на залишок не будуть нараховані.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:55

  miltador написав:AVF якщо менше 100 грн то за цей день відсотки на залишок не будуть нараховані.

Ага, перепутали 100 і 1000.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33843
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:И каждый раз на горячке какую то чушь несут

робіть заявки, фіксуйте нумера
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:54

еще можно через сайт обратиться, там больше шансов попасить на адеквата
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 08.04.14
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  #<1 ... 4116411741184119
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