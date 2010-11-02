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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:55
Boundless да
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:59
Boundless написав:
Это Коко кредитку нужно пополнить на 100 грн и потом рассчитаться на 100 грн на терминале, что бы получить 100 грн приветственного бонуса и 100 грн по рефке?
Любая сумма от 100
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Stringer
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:51
Подскажите, пожалуйста, если остаток падает ниже 1000, проценты не начисляются только за этот день, или за весь месяц?
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AVF
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:52
AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, если остаток падает ниже 1000, проценты не начисляются только за этот день, или за весь месяц?
В Фарса все за день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:53
AVF написав:
Подскажите, пожалуйста, если остаток падает ниже 1000, проценты не начисляются только за этот день, или за весь месяц?
За єтот день.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
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jay2004
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:53
AVF якщо менше 100 грн то за цей день відсотки на залишок не будуть нараховані.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:55
miltador написав:AVF
якщо менше 100 грн то за цей день відсотки на залишок не будуть нараховані.
Ага, перепутали 100 і 1000.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:19
Stringer написав:
И каждый раз на горячке какую то чушь несут
робіть заявки, фіксуйте нумера
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greenozon
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:54
еще можно через сайт обратиться, там больше шансов попасить на адеквата
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:29
Boundless написав:
Это Коко кредитку нужно пополнить на 100 грн и потом рассчитаться на 100 грн на терминале, что бы получить 100 грн приветственного бонуса и 100 грн по рефке?
По рефке прийдет сразу, а по терминалу должна біть первая покупка на 100+грн.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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