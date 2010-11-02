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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4118411941204121>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:на 100+грн

от 100
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:41

  Flamingo написав:Я сам узнал в конце апреля - начале мая и понял, что шансы на лимит устремились к нулю и решил брать пока кредитку с этим самым "нулем":(

В случае дебетной "кредитки" был допрос "с пристрастием"?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:47

Vorlon допросы стандартные :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:50

мне наоборот сказала- не пополняяя кредитку сделать покупку
ну шоб за кредитные для приветственного
подождем 8го как здесь советуют
за друга и приветственный д.б
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  v57 написав:ну шоб за кредитные для приветственного

Приветственные 100 грн что за свои, что за кредитные.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлень: 1278
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:55

Не пойму зачем пополнять. С кредитки первая покупка была в счёт лимита. Это же кредитка, йопт. :shock:
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Не пойму зачем пополнять.

Для 12%, например.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:06

  greenozon написав:
  Stringer написав:И каждый раз на горячке какую то чушь несут

робіть заявки, фіксуйте нумера

Да так и сделали - "срок рассмотрения заявки 30 дней" :(
пока только неделя прошла
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:18

  ingtrans написав:
  Striker написав:Не пойму зачем пополнять.

Для 12%, например.

А так что бы и 12% за свои получать и кэшбек за кредитные, можно?))
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:33

Adast а ниче не треснет)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1434
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