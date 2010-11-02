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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:36
ukrprom2014 написав:
на 100+грн
от 100
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:41
Flamingo написав:
Я сам узнал в конце апреля - начале мая и понял, что шансы на лимит устремились к нулю и решил брать пока кредитку с этим самым "нулем":(
В случае дебетной "кредитки" был допрос "с пристрастием"?
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Vorlon
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:47
Vorlon
допросы стандартные
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:50
мне наоборот сказала- не пополняяя кредитку сделать покупку
ну шоб за кредитные для приветственного
подождем 8го как здесь советуют
за друга и приветственный д.б
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v57
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:53
v57 написав:
ну шоб за кредитные для приветственного
Приветственные 100 грн что за свои, что за кредитные.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:58
Striker написав:
Не пойму зачем пополнять.
Для 12%, например.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:06
greenozon написав: Stringer написав:
И каждый раз на горячке какую то чушь несут
робіть заявки, фіксуйте нумера
Да так и сделали - "срок рассмотрения заявки 30 дней"
пока только неделя прошла
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Stringer
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:18
ingtrans написав: Striker написав:
Не пойму зачем пополнять.
Для 12%, например.
А так что бы и 12% за свои получать и кэшбек за кредитные, можно?))
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Adast
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:33
Adast а ниче не треснет)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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