RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4118411941204121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:34

  omb написав:Adast а ниче не треснет)

Висит груша, нельзя скушать :(
Adast
 
Повідомлень: 35
З нами з: 04.06.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:03

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Я сам узнал в конце апреля - начале мая и понял, что шансы на лимит устремились к нулю и решил брать пока кредитку с этим самым "нулем":(

В случае дебетной "кредитки" был допрос "с пристрастием"?

Все то же самое и даже два телефона попросили дать (пррмтом что по дебетке я давал те де номера).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:05

  Adast написав:
  omb написав:Adast а ниче не треснет)

Висит груша, нельзя скушать :(

Ну почему нельзя. Просто очень надо искуссно лавировать. Или разделять мух от котлет. К примеру первую часть месяца косите кишмыш, вторую -используете для накоплений. При правильном подходе и приижелании в принципе все можно ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:19

Думаете надолго останется на кредитке такой %?
Vorlon
 
Повідомлень: 8421
З нами з: 14.06.13
Подякував: 414 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:23

  Vorlon написав:Думаете надолго останется на кредитке такой %?

Думаю в следующем месяце спустят до 10% или даже ниже.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 666
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:59

  Vorlon написав:Думаете надолго останется на кредитке такой %?

Ну как бы принцип "поедения кревеДок" ставит во главу угла не размышления, а действия. Пока в "креветке" есть что есть - едим, нет - выбрасываем и берем следующую "креветку" ;).
А если серьезно, то никто не знает что будет завтра. Поэтому я стараюсь жить сегодня. И проблемы решать по мере их поступления
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4619
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Снова, третий раз, отказали в выдаче кредитки с уже лимитом 0. Все им надо, что бы работал на кого то. Приврать не удалось- видят старые заявки.
Дебитка и Депозитка есть. Очень переживали куда мне деть заканчивающийся депо под Фонд. Выведу в понедельник, предварительно пополнив столбики под завязку. ( Троекратное пополнение).
А мог бы подержать на кредитке под 12%....
lel
 
Повідомлень: 2607
З нами з: 10.12.13
Подякував: 986 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Думаю дебетку оформить, подскажите, по ней так и остался 15% на остаток до 15000 грн ? Если на карте не будет денег то снимают плату за обслуживание 15 грн в минус?
Avril_ks
 
Повідомлень: 129
З нами з: 28.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:12

  Avril_ks написав:Думаю дебетку оформить, подскажите, по ней так и остался 15% на остаток до 15000 грн ? Если на карте не будет денег то снимают плату за обслуживание 15 грн в минус?


Да.
Пока не снимают.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4118411941204121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Adast, Alfa_Bank, jay2004, SHURICK76, viture і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8689, 8690, 8691
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86905 10195859
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 14:15
Driver
Идея Банк 1 ... 1816, 1817, 1818
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18175 2554601
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 12:32
Амвросий
Банк Глобус 1 ... 689, 690, 691
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6903 889751
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 20:24
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.