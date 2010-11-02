|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:34
omb написав:Adast
а ниче не треснет)
Висит груша, нельзя скушать
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:03
Vorlon написав: Flamingo написав:
Я сам узнал в конце апреля - начале мая и понял, что шансы на лимит устремились к нулю и решил брать пока кредитку с этим самым "нулем":(
В случае дебетной "кредитки" был допрос "с пристрастием"?
Все то же самое и даже два телефона попросили дать (пррмтом что по дебетке я давал те де номера).
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4619
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:05
Adast написав: omb написав:Adast
а ниче не треснет)
Висит груша, нельзя скушать
Ну почему нельзя. Просто очень надо искуссно лавировать. Или разделять мух от котлет. К примеру первую часть месяца косите кишмыш, вторую -используете для накоплений. При правильном подходе и приижелании в принципе все можно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4619
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:19
Думаете надолго останется на кредитке такой %?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8421
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 854 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:23
Vorlon написав:
Думаете надолго останется на кредитке такой %?
Думаю в следующем месяце спустят до 10% или даже ниже.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 667
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:59
Vorlon написав:
Думаете надолго останется на кредитке такой %?
Ну как бы принцип "поедения кревеДок" ставит во главу угла не размышления, а действия. Пока в "креветке" есть что есть - едим, нет - выбрасываем и берем следующую "креветку"
.
А если серьезно, то никто не знает что будет завтра. Поэтому я стараюсь жить сегодня. И проблемы решать по мере их поступления
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4619
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:00
Снова, третий раз, отказали в выдаче кредитки с уже лимитом 0. Все им надо, что бы работал на кого то. Приврать не удалось- видят старые заявки.
Дебитка и Депозитка есть. Очень переживали куда мне деть заканчивающийся депо под Фонд. Выведу в понедельник, предварительно пополнив столбики под завязку. ( Троекратное пополнение).
А мог бы подержать на кредитке под 12%....
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2607
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 986 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:03
Думаю дебетку оформить, подскажите, по ней так и остался 15% на остаток до 15000 грн ? Если на карте не будет денег то снимают плату за обслуживание 15 грн в минус?
-
Avril_ks
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 28.12.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:12
Avril_ks написав:
Думаю дебетку оформить, подскажите, по ней так и остался 15% на остаток до 15000 грн ? Если на карте не будет денег то снимают плату за обслуживание 15 грн в минус?
Да.
Пока не снимают.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2320
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86905
|10195859
|
П'ят 19 чер, 2020 14:15
Driver
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18175
|2554601
|
|
|6903
|889751
|
|