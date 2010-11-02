Это волшебная фраза для получения платёжной карты с кредитным лимитом? А то мне Таси и Форвард выдали без лимита. :/
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это волшебная фраза для получения платёжной карты с кредитным лимитом? А то мне Таси и Форвард выдали без лимита. :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:57
MASolomko открывайте депики и спустя пару месяцев будет лимит
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:06
В Форварде попросил лимит 3к, дали без проблем, вопросами особо не мучили. Без всяких депиков. Хотя, перед этим уже лежали почти 15к на дебетовой, может это тоже помогло.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:50
Avril_ks Также не забудьте включить push-уведомления в приложении, чтобы за смс 5 грн не брали
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