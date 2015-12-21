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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4119412041214122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Это же кредитка, йопт. :shock:
Это волшебная фраза для получения платёжной карты с кредитным лимитом? :D А то мне Таси и Форвард выдали без лимита. :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:57

MASolomko открывайте депики и спустя пару месяцев будет лимит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:06

  MASolomko написав:Это волшебная фраза для получения платёжной карты с кредитным лимитом? :D А то мне Таси и Форвард выдали без лимита. :/

В Форварде попросил лимит 3к, дали без проблем, вопросами особо не мучили. Без всяких депиков. Хотя, перед этим уже лежали почти 15к на дебетовой, может это тоже помогло.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:50

Avril_ks Также не забудьте включить push-уведомления в приложении, чтобы за смс 5 грн не брали :)
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

завтра заканчивается гривнадепо...Хоть бы кто как раньше позвонил с банка и спросил про планы. Видать барсику не нужно баблишко...переизбыток ликвидности :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:35

lov2108 наверно пятницу уже встречают :) мож завтра позвонят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1440
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коко карта в онлайн банкинге появляется после активации? Выпустили карту, жду с курьером
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:53

  Boundless написав:Коко карта в онлайн банкинге появляется после активации? Выпустили карту, жду с курьером

после того как курьер отправит подписанные вами доки и их обработает менеджер в банке
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:50

  lov2108 написав:завтра заканчивается гривнадепо...Хоть бы кто как раньше позвонил с банка и спросил про планы. Видать барсику не нужно баблишко...переизбыток ликвидности :mrgreen:


вам раніше звонили, цікавились?
мені жодного разу

може в вас там 10М? :)
+50грн !
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greenozon
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