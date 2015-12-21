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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:30
Striker написав:
Это же кредитка, йопт.
Это волшебная фраза для получения платёжной карты с кредитным лимитом?
А то мне Таси и Форвард выдали без лимита. :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:57
MASolomko открывайте депики и спустя пару месяцев будет лимит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:06
MASolomko написав:
Это волшебная фраза для получения платёжной карты с кредитным лимитом?
А то мне Таси и Форвард выдали без лимита. :/
В Форварде попросил лимит 3к, дали без проблем, вопросами особо не мучили. Без всяких депиков. Хотя, перед этим уже лежали почти 15к на дебетовой, может это тоже помогло.
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- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:25
завтра заканчивается гривнадепо...Хоть бы кто как раньше позвонил с банка и спросил про планы. Видать барсику не нужно баблишко...переизбыток ликвидности
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lov2108
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:35
lov2108
наверно пятницу уже встречают
мож завтра позвонят
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:39
Коко карта в онлайн банкинге появляется после активации? Выпустили карту, жду с курьером
.......
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Boundless
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:53
Boundless написав:
Коко карта в онлайн банкинге появляется после активации? Выпустили карту, жду с курьером
после того как курьер отправит подписанные вами доки и их обработает менеджер в банке
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:50
lov2108 написав:
завтра заканчивается гривнадепо...Хоть бы кто как раньше позвонил с банка и спросил про планы. Видать барсику не нужно баблишко...переизбыток ликвидности
вам раніше звонили, цікавились?
мені жодного разу
може в вас там 10М?
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greenozon
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