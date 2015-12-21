Это волшебная фраза для получения платёжной карты с кредитным лимитом? А то мне Таси и Форвард выдали без лимита. :/
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это волшебная фраза для получения платёжной карты с кредитным лимитом? А то мне Таси и Форвард выдали без лимита. :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:57
MASolomko открывайте депики и спустя пару месяцев будет лимит
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:06
В Форварде попросил лимит 3к, дали без проблем, вопросами особо не мучили. Без всяких депиков. Хотя, перед этим уже лежали почти 15к на дебетовой, может это тоже помогло.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:50
Avril_ks Также не забудьте включить push-уведомления в приложении, чтобы за смс 5 грн не брали
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
завтра заканчивается гривнадепо...Хоть бы кто как раньше позвонил с банка и спросил про планы. Видать барсику не нужно баблишко...переизбыток ликвидности
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:35
lov2108 наверно пятницу уже встречают мож завтра позвонят
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коко карта в онлайн банкинге появляется после активации? Выпустили карту, жду с курьером
.......
Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:53
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:50
вам раніше звонили, цікавились?
мені жодного разу
може в вас там 10М?
+50грн !
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:32
А з КоКо кредитки можна робити покупки в день РД, вони потраплять в нові 60 днів грейсу? Чи краще в день РД картку не чіпати?
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