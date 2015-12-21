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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4120412141224123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

На замітку .
Знимав сьогодні 5 кіло паперу з Візи Кокошки. Банкомат циги видав відразу, не заперечував щодо лімітів.
Кочевник
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 16.02.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 4120412141224123
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