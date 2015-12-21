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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:43
На замітку .
Знимав сьогодні 5 кіло паперу з Візи Кокошки. Банкомат циги видав відразу, не заперечував щодо лімітів.
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