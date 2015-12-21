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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:43
На замітку .
Знимав сьогодні 5 кіло паперу з Візи Кокошки. Банкомат циги видав відразу, не заперечував щодо лімітів.
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Кочевник
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:53
Кочевник написав:
циги
OTP-циган?
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vitkos
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:55
vitkos написав: Кочевник написав:
циги
OTP-циган?
Так.
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Кочевник
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Додано: Суб 20 чер, 2020 14:18
apostol написав:
А з КоКо кредитки можна робити покупки в день РД, вони потраплять в нові 60 днів грейсу? Чи краще в день РД картку не чіпати?
Ну эта ж покупка не сразу в рд спишется. Погасили, и сразу можно тратить
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1
Додано: Суб 20 чер, 2020 15:03
таки Форвард слил мой контактный телефон - сегодня уже звонили с международной англицкой школы - обучать меня. Даже карантин им не помеха - дистанционно научат принимать роды по телефону.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 20 чер, 2020 15:07
Goodman
это здесь не новость
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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