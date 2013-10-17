RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4121412241234124>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

На замітку .
Знимав сьогодні 5 кіло паперу з Візи Кокошки. Банкомат циги видав відразу, не заперечував щодо лімітів.
Кочевник
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 16.02.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:циги

OTP-циган?
vitkos
 
Повідомлень: 28
З нами з: 20.04.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:55

  vitkos написав:
  Кочевник написав:циги

OTP-циган?

Так.
Кочевник
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 16.02.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:18

  apostol написав:А з КоКо кредитки можна робити покупки в день РД, вони потраплять в нові 60 днів грейсу? Чи краще в день РД картку не чіпати?

Ну эта ж покупка не сразу в рд спишется. Погасили, и сразу можно тратить
Stringer
 
Повідомлень: 11281
З нами з: 23.01.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:03

сливи

таки Форвард слил мой контактный телефон - сегодня уже звонили с международной англицкой школы - обучать меня. Даже карантин им не помеха - дистанционно научат принимать роды по телефону.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3487
З нами з: 23.11.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:07

Goodman это здесь не новость :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:03

  Кочевник написав:На замітку .
Знимав сьогодні 5 кіло паперу з Візи Кокошки. Банкомат циги видав відразу, не заперечував щодо лімітів.


снимал в форвард банкомате и 3 и 4.5 кг. грн с конкорда карты и альянса карты выдало без всяких вопросов , в общем банку + !
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:01

Гдє дєньгі, Зін ?

Сьогодні закінчується мій перший грн депо у фарсіку. Вже зі вчорашнього дня депо зник з активних і в статусі "закритий" потрапив в архів, а грошенят нема ні на картці ні у виписці. Чи це нормально для Форварда і чекати грошей лише вже в понеділок ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 02.09.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

1finanсier написав:Сьогодні закінчується мій перший грн депо у фарсіку. Вже зі вчорашнього дня депо зник з активних і в статусі "закритий" потрапив в архів, а грошенят нема ні на картці ні у виписці. Чи це нормально для Форварда і чекати грошей лише вже в понеділок ?
Сегодня закончился- вижу на текущем. Вчера и в пятницу не смотрел. Жду понедельник- уйдет по СЭП.
lel
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 10.12.13
Подякував: 986 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:31

1finanсier
залежить звідки відкривали депо
карта чи поточний
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8764
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4121412241234124>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Adsense [Bot], jump, rollo і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 54, 55, 56
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
556 82473
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 11:41
rollo
Альфа-Банк 1 ... 8695, 8696, 8697
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86961 10201334
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 11:22
Kevin
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6961 1595812
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 22:23
balance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron