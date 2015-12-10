1finanсier написав:Сьогодні закінчується мій перший грн депо у фарсіку. Вже зі вчорашнього дня депо зник з активних і в статусі "закритий" потрапив в архів, а грошенят нема ні на картці ні у виписці. Чи це нормально для Форварда і чекати грошей лише вже в понеділок ?
lel если уже на текущем, то уже сегодня его можно безболезнено "стянуть" через приложение на карту скунса, а с нее уже пумбой, абанкой или моней отправить туда где уже с завтрашнего дня начнуть капать % (так сказать выиграть один день )
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0