Додано: Нед 21 чер, 2020 14:13

lel конечно лучше использовать кредитку-нулевку, но даже если и дебетку - то риска нет - проводка пополнения карты с текущего пройдет по обеим счетам лишь в понедельник, "вытягивание" чужим р2р - тоже, так что по итогу вы по счету 15000 не превысите никак.

Кстати, а зачем держите именно по 14990? Можно ровно 15000. Проверено, начисляют %% правильно.

И да - в течении дня (в т.ч. на выходных) по карте превышать 15000 можно. Главное чтобы после проведения в понедельник по счету всех приходных и расходных операций остаток ПО СЧЕТУ не превышал 15000. При этом авторизационый остаток может быть как больше 15К, так и меньше и даже =0. Потому как для расчета берутся только данные счета (то есть то что реально проведено, без учета того, что находится в блоке).