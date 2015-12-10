Должно получиться примерно вот так.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Должно получиться примерно вот так.
Востаннє редагувалось ingtrans в Нед 21 чер, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 чер, 2020 12:06
lel если уже на текущем, то уже сегодня его можно безболезнено "стянуть" через приложение на карту скунса, а с нее уже пумбой, абанкой или моней отправить туда где уже с завтрашнего дня начнуть капать % (так сказать выиграть один день )
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:00
Щось таке NPL насторожує?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Карты забиты по 14990. С какой части произойдет списание?
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:13
lel конечно лучше использовать кредитку-нулевку, но даже если и дебетку - то риска нет - проводка пополнения карты с текущего пройдет по обеим счетам лишь в понедельник, "вытягивание" чужим р2р - тоже, так что по итогу вы по счету 15000 не превысите никак.
Кстати, а зачем держите именно по 14990? Можно ровно 15000. Проверено, начисляют %% правильно.
И да - в течении дня (в т.ч. на выходных) по карте превышать 15000 можно. Главное чтобы после проведения в понедельник по счету всех приходных и расходных операций остаток ПО СЧЕТУ не превышал 15000. При этом авторизационый остаток может быть как больше 15К, так и меньше и даже =0. Потому как для расчета берутся только данные счета (то есть то что реально проведено, без учета того, что находится в блоке).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:37
Не факт
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:48
Почему? Тестировал лично две недели назад. И по текущему и по карточному проводка списания с текущего и зачисления на карточный провелась по счетам первым рабочим днем после выходных. А смысл скунсу внутренние проводки по своим же счетам держать не проведенными?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:50
У меня более показательная история.
Вчера закончились два депозита, на текущий под депо упали деньги лишь с одного из них, + некая маленькая сумма, очень похожая на проценты за 2 дня, за вчера и сегодня. Деньги со второго депозита как и проценты по ним пока исчезли. Оба депозита открывались одновременно с карты иного банка.
Надеюсь завтра все деньги обнаружатся
Додано: Нед 21 чер, 2020 15:00
Stringer если хотите увидеть все свои деньги - сформируйте в ВЕБе выписки по своим картам указав период по понедельник включительно. Там уже будут и суммы возврата депо и выплаты %. Мобайл не дает сформировать выписку наперед. ВЕБ дает.
И да Вы абсолютны правы вот та "маленькая сумма" это % за дни с момента окончания депо в выходной до понедельника. Фарс в этом случае ведет себя как порядочный банк - начисляет % даже за дни после окончания депо (если возврат попадает на выходной или праздничный день).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 21 чер, 2020 15:13
У меня возврат на счёт, в вписке по счету одни нули
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