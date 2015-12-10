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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4122412341244125>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  1finanсier написав:Сьогодні закінчується мій перший грн депо у фарсіку. Вже зі вчорашнього дня депо зник з активних і в статусі "закритий" потрапив в архів, а грошенят нема ні на картці ні у виписці. Чи це нормально для Форварда і чекати грошей лише вже в понеділок ?

Должно получиться примерно вот так.
Востаннє редагувалось ingtrans в Нед 21 чер, 2020 12:07, всього редагувалось 1 раз.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:06

lel если уже на текущем, то уже сегодня его можно безболезнено "стянуть" через приложение на карту скунса, а с нее уже пумбой, абанкой или моней отправить туда где уже с завтрашнего дня начнуть капать % (так сказать выиграть один день ;))
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:00

Щось таке NPL насторожує?
https://forward-bank.com/press-center/news/2020/forward-bank-v-top10-bankv-za-nadynstyu-depoz/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:lel если уже на текущем, то уже сегодня его можно безболезнено "стянуть" через приложение на карту скунса, а с нее уже пумбой, абанкой или моней отправить туда где уже с завтрашнего дня начнуть капать % (так сказать выиграть один день ;))
Карты забиты по 14990. С какой части произойдет списание?
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:13

lel конечно лучше использовать кредитку-нулевку, но даже если и дебетку - то риска нет - проводка пополнения карты с текущего пройдет по обеим счетам лишь в понедельник, "вытягивание" чужим р2р - тоже, так что по итогу вы по счету 15000 не превысите никак.
Кстати, а зачем держите именно по 14990? Можно ровно 15000. Проверено, начисляют %% правильно.
И да - в течении дня (в т.ч. на выходных) по карте превышать 15000 можно. Главное чтобы после проведения в понедельник по счету всех приходных и расходных операций остаток ПО СЧЕТУ не превышал 15000. При этом авторизационый остаток может быть как больше 15К, так и меньше и даже =0. Потому как для расчета берутся только данные счета (то есть то что реально проведено, без учета того, что находится в блоке).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:37

  Flamingo написав:проводка пополнения карты с текущего пройдет по обеим счетам лишь в понедельник

Не факт
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:48

  mustbe написав:
  Flamingo написав:проводка пополнения карты с текущего пройдет по обеим счетам лишь в понедельник

Не факт

Почему? Тестировал лично две недели назад. И по текущему и по карточному проводка списания с текущего и зачисления на карточный провелась по счетам первым рабочим днем после выходных. А смысл скунсу внутренние проводки по своим же счетам держать не проведенными?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:50

  ingtrans написав:
  1finanсier написав:Сьогодні закінчується мій перший грн депо у фарсіку. Вже зі вчорашнього дня депо зник з активних і в статусі "закритий" потрапив в архів, а грошенят нема ні на картці ні у виписці. Чи це нормально для Форварда і чекати грошей лише вже в понеділок ?

Должно получиться примерно вот так.

У меня более показательная история.
Вчера закончились два депозита, на текущий под депо упали деньги лишь с одного из них, + некая маленькая сумма, очень похожая на проценты за 2 дня, за вчера и сегодня. Деньги со второго депозита как и проценты по ним пока исчезли. Оба депозита открывались одновременно с карты иного банка.
Надеюсь завтра все деньги обнаружатся
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:00

Stringer если хотите увидеть все свои деньги - сформируйте в ВЕБе выписки по своим картам указав период по понедельник включительно. Там уже будут и суммы возврата депо и выплаты %. Мобайл не дает сформировать выписку наперед. ВЕБ дает.
И да Вы абсолютны правы вот та "маленькая сумма" это % за дни с момента окончания депо в выходной до понедельника. Фарс в этом случае ведет себя как порядочный банк - начисляет % даже за дни после окончания депо (если возврат попадает на выходной или праздничный день).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:13

  Flamingo написав:Stringer если хотите увидеть все свои деньги - сформируйте в ВЕБе выписки по своим картам указав период по понедельник включительно. Там уже будут и суммы возврата депо и выплаты %. Мобайл не дает сформировать выписку наперед. ВЕБ дает.
И да Вы абсолютны правы вот та "маленькая сумма" это % за дни с момента окончания депо в выходной до понедельника. Фарс в этом случае ведет себя как порядочный банк - начисляет % даже за дни после окончания депо (если возврат попадает на выходной или праздничный день).

У меня возврат на счёт, в вписке по счету одни нули 8)
Stringer
 
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