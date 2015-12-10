Flamingo написав:проводка пополнения карты с текущего пройдет по обеим счетам лишь в понедельник
Не факт
Почему? Тестировал лично две недели назад. И по текущему и по карточному проводка списания с текущего и зачисления на карточный провелась по счетам первым рабочим днем после выходных. А смысл скунсу внутренние проводки по своим же счетам держать не проведенными?
Обсуждали это месяц-два назад, как раз когда Вы куда то пропали. Лично я придерживаюсь мнения, что операции внутренним сервисом проводятся по счёту онлайн. Как списания, так и зачисления. То, что потом нарисуют в выписке - это не аргумент, в той писульке можно нарисовать что угодно. Возможно - я ошибаюсь, но пока никто не опроверг
Flamingo написав:Stringer если хотите увидеть все свои деньги - сформируйте в ВЕБе выписки по своим картам указав период по понедельник включительно. Там уже будут и суммы возврата депо и выплаты %. Мобайл не дает сформировать выписку наперед. ВЕБ дает. И да Вы абсолютны правы вот та "маленькая сумма" это % за дни с момента окончания депо в выходной до понедельника. Фарс в этом случае ведет себя как порядочный банк - начисляет % даже за дни после окончания депо (если возврат попадает на выходной или праздничный день).
По вашей наводке прошерстил все карты. Картина ещё более занимательная. Значит один депозит и % за два выходных дня по нему упали на текущий под депо. А второй депозит, % за два дня по нему и проценты по обоим депозитам за месяц поступят на одну из карт. Ну и чудила этот скунс
Почему? Тестировал лично две недели назад. И по текущему и по карточному проводка списания с текущего и зачисления на карточный провелась по счетам первым рабочим днем после выходных. А смысл скунсу внутренние проводки по своим же счетам держать не проведенными?
Обсуждали это месяц-два назад, как раз когда Вы куда то пропали. Лично я придерживаюсь мнения, что операции внутренним сервисом проводятся по счёту онлайн. Как списания, так и зачисления. То, что потом нарисуют в выписке - это не аргумент, в той писульке можно нарисовать что угодно. Возможно - я ошибаюсь, но пока никто не опроверг
Никто не опроверг, потому что ваше утверждение не имеет практической ценности. Проценты по остаткам начисляются по рисованной выписке, и как там "на самом деле" происходит списание никому не интересно
mustbe написав:Обсуждали это месяц-два назад, как раз когда Вы куда то пропали.
Да я читал это.
mustbe написав:Возможно - я ошибаюсь, но пока никто не опроверг
После этого было вот такое мое сообщение: viewtopic.php?p=4983030#p4983030 При расчетах я использовал исключительно данные "писульки" и остатки исходя из ее данных (специально в либре выводил остатки исходя из данных, когда та или иная сумма провелась по счету). Расхождения с сумой выплаченных скунсом по двум разным картсчетам составили не больше 20 копеек. Конечно возможно просто так совпало. И по результатам пересчета за июнь результат окажется иным. Но в настоящее время я склонен считать что "писулька" дает совершенно точную информацию, когда та или иная сумма прошла по счету. Но осоворюсь в данном контексте под словом "Счет" имеется в виду субъект именно бухгалтерского учета, а не ячейка данных в автоматизированных подсистемах, позволяющих видеть оперативный остаток с учетом еще инициированных, но не проведенных по счету операций.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0