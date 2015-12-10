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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4123412441254126>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:14

  Flamingo написав:
  mustbe написав:
  Flamingo написав:проводка пополнения карты с текущего пройдет по обеим счетам лишь в понедельник

Не факт

Почему? Тестировал лично две недели назад. И по текущему и по карточному проводка списания с текущего и зачисления на карточный провелась по счетам первым рабочим днем после выходных. А смысл скунсу внутренние проводки по своим же счетам держать не проведенными?

Обсуждали это месяц-два назад, как раз когда Вы куда то пропали.
Лично я придерживаюсь мнения, что операции внутренним сервисом проводятся по счёту онлайн. Как списания, так и зачисления.
То, что потом нарисуют в выписке - это не аргумент, в той писульке можно нарисовать что угодно.
Возможно - я ошибаюсь, но пока никто не опроверг
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:23

  Flamingo написав:Stringer если хотите увидеть все свои деньги - сформируйте в ВЕБе выписки по своим картам указав период по понедельник включительно. Там уже будут и суммы возврата депо и выплаты %. Мобайл не дает сформировать выписку наперед. ВЕБ дает.
И да Вы абсолютны правы вот та "маленькая сумма" это % за дни с момента окончания депо в выходной до понедельника. Фарс в этом случае ведет себя как порядочный банк - начисляет % даже за дни после окончания депо (если возврат попадает на выходной или праздничный день).

По вашей наводке прошерстил все карты. Картина ещё более занимательная.
Значит один депозит и % за два выходных дня по нему упали на текущий под депо.
А второй депозит, % за два дня по нему и проценты по обоим депозитам за месяц поступят на одну из карт.
Ну и чудила этот скунс :shock:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:27

  mustbe написав:
  Flamingo написав:
  mustbe написав:Не факт

Почему? Тестировал лично две недели назад. И по текущему и по карточному проводка списания с текущего и зачисления на карточный провелась по счетам первым рабочим днем после выходных. А смысл скунсу внутренние проводки по своим же счетам держать не проведенными?

Обсуждали это месяц-два назад, как раз когда Вы куда то пропали.
Лично я придерживаюсь мнения, что операции внутренним сервисом проводятся по счёту онлайн. Как списания, так и зачисления.
То, что потом нарисуют в выписке - это не аргумент, в той писульке можно нарисовать что угодно.
Возможно - я ошибаюсь, но пока никто не опроверг

Никто не опроверг, потому что ваше утверждение не имеет практической ценности.
Проценты по остаткам начисляются по рисованной выписке, и как там "на самом деле" происходит списание никому не интересно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Обсуждали это месяц-два назад, как раз когда Вы куда то пропали.
Да я читал это.
  mustbe написав:Возможно - я ошибаюсь, но пока никто не опроверг
После этого было вот такое мое сообщение: viewtopic.php?p=4983030#p4983030
При расчетах я использовал исключительно данные "писульки" и остатки исходя из ее данных (специально в либре выводил остатки исходя из данных, когда та или иная сумма провелась по счету). Расхождения с сумой выплаченных скунсом по двум разным картсчетам составили не больше 20 копеек. Конечно возможно просто так совпало. И по результатам пересчета за июнь результат окажется иным. Но в настоящее время я склонен считать что "писулька" дает совершенно точную информацию, когда та или иная сумма прошла по счету. Но осоворюсь в данном контексте под словом "Счет" имеется в виду субъект именно бухгалтерского учета, а не ячейка данных в автоматизированных подсистемах, позволяющих видеть оперативный остаток с учетом еще инициированных, но не проведенных по счету операций.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Ну и чудила этот скунс :shock:
Ну да - есть такое ;). Особенно занимательно, что Вы оба депо открывали в один день и с одной и той же карты. А "судьбы" у них оказались разные :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:33

10% від 15 000,01 грн. на всю суму;
и какую карту ешо реально открыть вдобавок к дебетке, шо бы капало 15%?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:40

чик ще одну дебетку
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  miltador написав:чик ще одну дебетку

Которой не дают.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:43

miltador
и скоко таких моно, вроде читал шо вже не выдают повторов, чтобы не дробили суммы крупнее 15т. :?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45

  чик написав:miltador
и скоко таких моно

На родичів або рідних.
Повторів вже не видають.
А інших карт з 15% немає вже.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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