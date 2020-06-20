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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45

ingtrans
а шо дают?
а шо делать?
чик
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Подякував: 4655 раз.
Подякували: 708 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45

  чик написав:miltador
и скоко таких моно, вроде читал шо вже не выдают повторов, чтобы не дробили суммы крупнее 15т. :?

Кто не успел, тот опоздал. Берите кредитку без лимита и юзайте на ней 12%... пока
И я бы это дело не затягивал бы
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Повідомлень: 11286
З нами з: 23.01.13
Подякував: 323 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:53

  чик написав:miltador
и скоко таких моно, вроде читал шо вже не выдают повторов, чтобы не дробили суммы крупнее 15т. :?
ну в приложении чуть ли не месяц висит объявление...не увидеть его надо постараться
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1450
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Подякував: 21 раз.
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