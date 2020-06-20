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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45
ingtrans
а шо дают?
а шо делать?
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:45
чик написав:miltador
и скоко таких моно, вроде читал шо вже не выдают повторов, чтобы не дробили суммы крупнее 15т.
Кто не успел, тот опоздал. Берите кредитку без лимита и юзайте на ней 12%... пока
И я бы это дело не затягивал бы
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:53
чик написав:miltador
и скоко таких моно, вроде читал шо вже не выдают повторов, чтобы не дробили суммы крупнее 15т.
ну в приложении чуть ли не месяц висит объявление...не увидеть его надо постараться
Кешбечные карты!
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