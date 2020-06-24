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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:25
omb Там в реквизитах - ЕГРПОУ - МОЙ ИНН , Получатель - МОЕ ФИО?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Goodman, да.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:47
MASolomko дякую - немного подумал - действительно - да , потом еще в боте форварда посмотрел . спасибо за небайдуж1сть )))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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