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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4132413341344135

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:25

omb Там в реквизитах - ЕГРПОУ - МОЙ ИНН , Получатель - МОЕ ФИО?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3495
З нами з: 23.11.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 401 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Goodman, да.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2074
З нами з: 08.03.18
Подякував: 148 раз.
Подякували: 281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:47

MASolomko дякую - немного подумал - действительно - да , потом еще в боте форварда посмотрел . спасибо за небайдуж1сть )))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3495
З нами з: 23.11.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4132413341344135
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