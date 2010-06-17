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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4134413541364137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:02

Обновил приложуху. Класс, не ожидал такого. Теперь сразу видно категории и визуально приятней стало.
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Striker
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Повідомлень: 721
З нами з: 15.02.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:08

  Striker написав:Обновил приложуху. Класс, не ожидал такого. Теперь сразу видно категории и визуально приятней стало.

Жаль MCC всё ещё не видно...да и вкладку кэшбек хочется...
Adast
 
Повідомлень: 59
З нами з: 04.06.20
Подякував: 17 раз.
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