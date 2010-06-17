|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:02
Обновил приложуху. Класс, не ожидал такого. Теперь сразу видно категории и визуально приятней стало.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:08
Striker написав:
Обновил приложуху. Класс, не ожидал такого. Теперь сразу видно категории и визуально приятней стало.
Жаль MCC всё ещё не видно...да и вкладку кэшбек хочется...
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|584
|84516
|
|
|714
|144318
|
|
|131
|31698
|
|