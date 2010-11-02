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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4134413541364137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:02

Обновил приложуху. Класс, не ожидал такого. Теперь сразу видно категории и визуально приятней стало.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 723
З нами з: 15.02.20
Подякував: 51 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:08

  Striker написав:Обновил приложуху. Класс, не ожидал такого. Теперь сразу видно категории и визуально приятней стало.

Жаль MCC всё ещё не видно...да и вкладку кэшбек хочется...
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:51

  Adast написав:Жаль MCC всё ещё не видно...да и вкладку кэшбек хочется...

И так сойдёт. Лучше бы ещё показ суммы для грейса прикрутили.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 723
З нами з: 15.02.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:18

  andreyiskra написав:
  _PORT_UA написав:Доброе утро. Как думаете операции по кешбечным категориям, совершенные на выходных проведутся 30м и пройдут по выписке? Будет кешбек?

Писали раньше, что даже если оплатить в последний выходной день месяца, и если эта сумма проведется до 8-го числа, то кешбек тоже будет.

Подтверждаю.
30 апреля специально сделал пробную оплату, чтобы узнать, будет кэшбэк или нет. Все начислили.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:21

  greenozon написав:Вже менше ніж на місяць буде наступний перегляд облікової ставки НБУ

http://prntscr.com/t6bkm7

відповідно... висновок можна зробити самостійно
:?

Нацбанк до кінця року не планує зменшувати розмір облікової. Наразі 6% - це мінімум.
Проте... побачимо.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:03

  greenozon написав:відповідно... висновок можна зробити самостійно
:?
ну посмотрим, судьба 12% на кредитке зависит от объемов денег, которые там... может форвард и не будет резать, типа за счет кредитных компенсировать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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