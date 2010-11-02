Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:02
Обновил приложуху. Класс, не ожидал такого. Теперь сразу видно категории и визуально приятней стало.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Додано: Чет 25 чер, 2020 23:08
Striker написав:
Обновил приложуху. Класс, не ожидал такого. Теперь сразу видно категории и визуально приятней стало.
Жаль MCC всё ещё не видно...да и вкладку кэшбек хочется...
Adast
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:51
Adast написав:
Жаль MCC всё ещё не видно...да и вкладку кэшбек хочется...
И так сойдёт. Лучше бы ещё показ суммы для грейса прикрутили.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus: tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты: +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:18
andreyiskra написав: _PORT_UA написав:
Доброе утро. Как думаете операции по кешбечным категориям, совершенные на выходных проведутся 30м и пройдут по выписке? Будет кешбек?
Писали раньше, что даже если оплатить в последний выходной день месяца, и если эта сумма проведется до 8-го числа, то кешбек тоже будет.
Подтверждаю.
30 апреля специально сделал пробную оплату, чтобы узнать, будет кэшбэк или нет. Все начислили.
Искатель
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:21
greenozon написав:
Вже менше ніж на місяць буде наступний перегляд облікової ставки НБУ
http://prntscr.com/t6bkm7
відповідно... висновок можна зробити самостійно
Нацбанк до кінця року не планує зменшувати розмір облікової. Наразі 6% - це мінімум.
Проте... побачимо.
Искатель
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omb
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:51
Искатель написав: greenozon написав:
Вже менше ніж на місяць буде наступний перегляд облікової ставки НБУ
http://prntscr.com/t6bkm7
відповідно... висновок можна зробити самостійно
Нацбанк до кінця року не планує зменшувати розмір облікової. Наразі 6% - це мінімум.
Проте... побачимо.
5.5 може бути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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