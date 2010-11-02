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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:05
jay2004 не факт что ничего, могут в отделение вызвать или повторно позвонить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:03
omb написав:jay2004
не факт что ничего, могут в отделение вызвать или повторно позвонить
Постоянно бросаю - никого не вызывают (по 3 Аккам).
Они набрали - и автоматом считают, что клиент осведомлён.
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
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Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
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jay2004
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:07
Adast написав:
Огорчил меня Форвард - карту одобрили, кредитный лимит нет
Аналогичная ситуация... да ещё и страхування життя власника картрахунку подключили, типа это обязаловка... или обманули редиски? как его отключить терь? Или при нулевом кредлимите эта страховка не страшна? Подскажите кто в курсе, плиз...
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Карамболь
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:47
Striker написав:
Заколебал Форвард уже со своими изменениями. Жене звонила робобаба пару часов назад, за проценты что-то говорила, нажала 1, потом что-то за страховку начало, тоже надо было нажать 1, моя ничего не поняла и отбила. У жены только дебетка без страховки.
Робобаба сообщает всем подряд, что банк снижает ставку процентов на остаток личных средств на карте.
Причем, звонят всем подряд, даже тем, у кого в банке только валюта, хотя валютных карт в Форварде нет и отродясь не было.
Востаннє редагувалось lubopytnaya
в П'ят 26 чер, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:47
greenozon понятно, спасибо... ну а пока доеду до отделения эта страховка без кредлимита не страшна, правильно?
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Карамболь
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:47
Карамболь все страховки надо отключить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:03
lubopytnaya написав:
Робобаба сообщает всем подряд, что банк снижает ставку процентов на остаток личных средств на карте.
Причем, звонят всем подряд, даже тем, у кого в банке только валюта, хотя валютных карт в Форварде нет и отродясь не было.
Ну это понятно. Только что жена звонит и жалуется, что снова звонили с Форварда, только уже живая робобаба, впаривала взять кредит.
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Striker
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