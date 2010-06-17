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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4137413841394140>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:05

jay2004 не факт что ничего, могут в отделение вызвать или повторно позвонить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:03

  omb написав:jay2004 не факт что ничего, могут в отделение вызвать или повторно позвонить


Постоянно бросаю - никого не вызывают (по 3 Аккам).
Они набрали - и автоматом считают, что клиент осведомлён.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:07

  Adast написав:Огорчил меня Форвард - карту одобрили, кредитный лимит нет :(

Аналогичная ситуация... да ещё и страхування життя власника картрахунку подключили, типа это обязаловка... или обманули редиски? как его отключить терь? Или при нулевом кредлимите эта страховка не страшна? Подскажите кто в курсе, плиз...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:33

Карамболь
відділення, "дружня бесіда", заява, підпис :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:47

  Striker написав:Заколебал Форвард уже со своими изменениями. Жене звонила робобаба пару часов назад, за проценты что-то говорила, нажала 1, потом что-то за страховку начало, тоже надо было нажать 1, моя ничего не поняла и отбила. У жены только дебетка без страховки.

Робобаба сообщает всем подряд, что банк снижает ставку процентов на остаток личных средств на карте.
Причем, звонят всем подряд, даже тем, у кого в банке только валюта, хотя валютных карт в Форварде нет и отродясь не было.
Востаннє редагувалось lubopytnaya в П'ят 26 чер, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:47

greenozon понятно, спасибо... ну а пока доеду до отделения эта страховка без кредлимита не страшна, правильно?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:47

Карамболь все страховки надо отключить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:03

  lubopytnaya написав:Робобаба сообщает всем подряд, что банк снижает ставку процентов на остаток личных средств на карте.
Причем, звонят всем подряд, даже тем, у кого в банке только валюта, хотя валютных карт в Форварде нет и отродясь не было.

Ну это понятно. Только что жена звонит и жалуется, что снова звонили с Форварда, только уже живая робобаба, впаривала взять кредит. :D
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:44

1 Процентные ставки по депозитке и коко-дебит
2 Припинення страховок по БВК, изменение процентов, и комиссий за снятие
3 тоже припинення страховок по БВК, и остальное (кредитные наверно)


Можно жать 1 все 3 раза
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:45

  Вкладчик1234 написав:1 Процентные ставки по депозитке и коко-дебит
2 Припинення страховок по БВК, изменение процентов, и комиссий за снятие
3 тоже припинення страховок по БВК, и остальное (кредитные наверно)
Можно жать 1 все 3 раза

Рукожопы даже не смогли настроить что бы звонки получали лишь те клиенты, у которых есть соотвествующий продукт.
Adast
 
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