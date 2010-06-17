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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4137413841394140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:Процентные ставки по депозитке и коко-дебит
снова снижают? только ж снизили коко-дебит до 10%
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:49

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Процентные ставки по депозитке и коко-дебит
снова снижают? только ж снизили до 10%

Уже 9% :lol:
Adast
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Adast написав:Уже 9%
на сайте по прежнему светит 10% и в условиях тоже
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлень: 3994
З нами з: 06.04.16
Подякував: 863 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:54

  vitaliian написав:на сайте по прежнему светит 10% и в условиях тоже

https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/

СпортБанк тоже до сих пор 12% показывает у себя на сайте)
Adast
 
Повідомлень: 64
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Суб 27 чер, 2020 10:35
Вкладчик1234

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