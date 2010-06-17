снова снижают? только ж снизили коко-дебит до 10%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
снова снижают? только ж снизили коко-дебит до 10%
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:49
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:54
СпортБанк тоже до сих пор 12% показывает у себя на сайте)
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